Menino de 9 anos mata irmã mais nova a tiros de espingarda em sítio

Uma criança de nove anos acabou matando a irmã de sete com cinco tiros de uma arma artesanal, nesse sábado (23), em sítio localizado na cidade de Mariluz, no interior do Paraná.

Os irmãos estavam brincando no local que pertence ao avô deles, quando o menino encontrou a espingarda artesanal e disparou uma rajada de tiros contra a vítima.

De acordo com informações do site Uol, ao menos cinco balas atingiram a garotinha, que morreu a caminho do hospital. Os tiros acertaram os braços , coluna, e cabeça dela.

O avô foi convocado para depor nessa segunda-feira (25), e pode ser responsabilizado por guardar a arma no imóvel, ele também não tinha porte para isso.