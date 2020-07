Homem executado por traficantes pode ter matado menino de 7 anos na porta de casa

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Um homem que foi assassinado por traficantes na noite dessa terça-feira (30), pode ser o autor do tiro que matou o menino Ítalo Augusto de Castro de Amorim, 7, na frente da casa dele em São João do Miriti no Rio de Janeiro.

Testemunhas contaram que o homem seria um assaltante conhecido na área e no momento da tragédia, teria atirado várias vezes contra uma viatura que fazia patrulhamento na área.

A PM confirmou que houve um veículo da corporação foi atingido por tiros no local e disse que nenhum dos policiais reagiu a ação, uma vez que tudo ocorreu muito rápido.

O suspeito, segundo os moradores, teria sido assassinado por traficantes locais, logo depois deles tomarem conhecimento da morte da criança. A polícia não descarta essa linha de investigação, mas também apura outras hipóteses.

Ítalo brincava no portão de casa quando foi atingido na cabeça pela “bala perdida”.