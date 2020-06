Pai de menino morto em incêndio em Manaus conta detalhes da tragédia

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Leandro Henrique, pai do menino Alexsandro, 6, que morreu em um incêndio na manhã de hoje (12), no bairro São José, contou detalhes da tragédia. Ele explicou que a esposa estava com os três filhos na casa, e que saiu por alguns instantes, momento em que o incêndio ocorreu:

“Eu estava trabalhando, me deram a notícia que estava pegando fogo na minha casa. A minha esposa fica na casa toda vez, e ela falou que foi comprar uma comida e quando chegou a casa já estava pegando fogo”, desabafa.

O pai fala que as crianças não ficavam sozinhas na casa e que a fatalidade ocorreu muito rápido:

“Aquela moça que deixou o telefone dela, ela que repara nossos filhos quando a gente precisa trabalhar, ela que me deu a notícia de imediato”, explica.

Leandro disse ainda que o vizinhos contaram que o fogo pode ter começado na fiação elétrica da casa, mas apenas uma perícia poderá confirmar a hipótese.

Além de Alexsandro, estavam na casa Aleandro, 7, o irmão mais velho e Aleandra de três aninhos que não se feriu.

Aleandro tentou salvar o irmão e acabou sofrendo queimaduras na barriga, orelha e rosto, ele foi encaminhado ao Hospital Joãozinho, na Zona Leste. Mesmo ferido ele contou que tentou convencer o irmão a sair da casa, mas ele se escondeu debaixo da pia, bem ao lado da botija de gás.

A família perdeu tudo o que tinha e conta agora com a solidariedade de familiares e vizinhos nesse momento trágico.