Homem é preso após pedir em namoro e estuprar criança de 11 anos em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 20 anos, foi preso na madrugada de terça-feira (2), após estuprar uma criança de 11 anos, no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança (Depca), a prisão do homem ocorreu após o desaparecimento da menina. A família da criança procurou a delegacia e a menor foi encontrada na casa do homem no Novo Israel.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao prédio da Depca, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Em depoimento, a criança relatou que vinha mantendo um relacionamento amoroso com o suspeito há aproximadamente um mês e que estavam mantendo relações sexuais, inclusive os atos teriam ocorrido pela última vez na segunda-feira (2).

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele preferiu não prestar depoimento e disse que irá se manifestar apenas em juízo. Ele deve passar por audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça.