Homem é preso após estuprar vizinha de 10 anos

Cumplicidade com o mal

Um homem de 45 anos foi preso na quinta-feira (11) acusado de estupro contra uma menina de dez anos em sua residência. A criança mora com uma tia já que seus pais residem em Ribeirão Preto (SP). Para trabalhar, a mulher deixa a sobrinha na casa de uma vizinha que é filha do suspeito.

Segundo o Portal Cambe, a responsável por cuidar da menina tem 20 anos e ainda fica com outra criança, que é sua irmã e também tem dez anos. O homem teria pedido para que sua filha fosse ao mercado com a irmã, ficou sozinho com a possível vítima e os abusos teriam ocorrido na quarta-feira (10) no jardim Itapoá, na zona norte.

A criança teria voltado para sua casa e falado para tia que tinha sido vítima de violência sexual. “Ela falou que esse homem tocou com a boca em suas partes íntimas e depois houve penetração. Quando os policiais foram até a casa desse homem, não foi encontrado e teria se evadido”, explicou o tenente Emerson Castro, da 4ª Companhia Independente da PM.

Após diversas diligências, o homem foi encontrado em uma chácara no Heimtal. De acordo com a PM, no momento da prisão um grupo de aproximadamente 50 pessoas apareceu.

A menina foi encaminhada para uma unidade de saúde, que não teve o nome divulgado, e continua internada. Exames foram realizados para verificar se houve penetração e os resultados ainda não foram divulgados.