Durante visita à família da esposa, homem estupra criança de 9 anos

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi presos na noite desse sábado (4), suspeito de estuprar uma menina de nove anos dentro da casa dela no bairro São José, Zona Leste.

A vítima era prima da esposa dele, e o fato aconteceu durante uma visita do casal à residência família. A mãe da garota conta que estava em outro cômodo com a sobrinha, quando o suspeito pediu para usar o banheiro.

Depois de algum tempo, a mulher estranhou a demora do homem e foi procurá-lo para checar se ele estava passando mal. No momento em que ela passava pelo quarto, a filha saiu chorando e contou que o homem teria passado a mão com força no seu corpo e nas suas partes íntimas.

Em seguida, o acusado saiu do quarto com o orgão genital ainda ereto e ao se deparar com a criança e a mãe, saiu correndo para sua casa que fica na mesma rua.

A tia da esposa chamou a polícia e o homem foi preso em cima do telhado da residência, onde estava tentando se esconder. Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) e foi autuado por estupro de vulnerável.