Criança é internada em estado grave após ser espancada pela mãe e padrasto

Um menino de dois anos foi internado na última quarta-feira (22) na Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, após suspeita de maus tratos pelos pais .

Segundo o IG, o Boletim de Ocorrência aberto pelo Conselho Tutelar diz que a criança chegou até a rede de saúde após o Samu ser acionado para uma ocorrência de engasgamento. Os médicos constataram que as lesões graves, como fraturas e um traumatismo craniano, pediam cirurgia e deram início ao procedimento.

Como as marcas de espancamento eram claras e outras marcas características de agressões com bitucas de cigarro, chutes e mordidas, foram percebidas no corpo do menino, a polícia foi acionada. Alguns dos ferimentos estavam cicatrizados, o que significa que as agressões ocorriam há mais tempo.

A mãe e o padrasto da criança foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia e presos em flagrante por maus tratos. Eles estão à disposição da Justiça.