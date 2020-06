Idoso condenado pela Justiça por fazer sexo com vizinha de 10 anos é preso em Manaus

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Manaus/AM - Zacarias Afonso de Freitas, 67, foi preso na manhã desta quarta-feira (03), por volta das 6h, em cumprimento a mandado de prisão, após ter sido condenado a nove anos e quatro meses de prisão, após ter mantido relações sexuais com uma criança em 2010. Na época, a vítima tinha apenas 10 anos de idade.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, o idoso foi preso na residência dele, situada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. De acordo com as investigações em torno do caso, na época em que o crime foi cometido, Zacarias era vizinho da vítima. Aproveitando-se da proximidade com a criança, ele conseguiu atraí-la para oferecer pequenos valores de dinheiro em troca de sexo.



“Na ocasião das relações sexuais, que ocorreram reiteradas vezes ao longo de um ano, o autônomo oferecia baixas quantias, que variavam entre R$ 5 e R$ 10, para manter relações sexuais com a menina. Entretanto, em um dos encontros, o pai da vítima flagrou o ato e realizou, imediatamente, a denúncia. O caso foi enviado à Justiça, onde o idoso teve a condenação decretada”, explicou a titular da Depca.



A delegada informou que o mandado de prisão em nome do idoso foi expedido no dia 26 de abril de 2019, pela juíza Patrícia Chacon Loureiro, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade de Crianças e Adolescentes.



Zacarias foi condenando a nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Após os trâmites na sede da especializada, o idoso será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia, a ser realizada por meio de videoconferência.