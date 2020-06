Patroa da mãe de menino que morreu ao cair de prédio vai responder por homicídio

Sociedade precisa reagir à censura na internet

A morte de um menino de cinco anos que caiu do nono andar de um prédio nessa quarta-feira (3), em Recife, ganhou um novo episódio. É que a patroa da mãe da vítima foi detida acusada de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

A polícia esteve no apartamento de onde o menino teria saído e concluiu que ele estava acompanhado da mulher. Para os peritos, houve negligência e omissão da parte dela, já que a mãe havia deixado o garoto sob os cuidados da patroa, enquanto saiu para passear com o cachorro a mando dela.

A criança frequentava uma creche na região, mas conforme o site Uol, ela estava acompanhando a mãe porque as atividades estão suspensas devido a pandemia do coronavírus.

Câmeras de segurança do edifício registraram o momento em que o pequeno abre a porta, sai do apartamento várias vezes na tentativa de pegar o elevador.

Ele chegou a entrar algumas vezes, mas foi retirado pela patroa. Em certo momento, ela desiste de tentar impedir o menino e aperta os botões aleatoriamente para que o elevador volte ao andar do apartamento. Mas em uma das paradas, o filho da empregada acaba descanso no andar onde o acidente ocorreu.

A polícia acredita que ele tenha se perdido na busca pela mãe e escorregou ao subir no guarda-corpos para ver se conseguia enxergá-la na rua.

Para a polícia, a morte foi claramente acidental, mas a negligência da mulher contribuiu em grande parte para o fato trágico, por isso, ela vai responder por homicídio culposo. Ontem, após prestar depoimento, ela pagou fiança de R$ 20 mil e deve responder ao processo em liberdade.