Criança de 10 anos morre e dois homens ficam feridos em tiroteio em Manaus

Manaus/AM - Um menino de 10 anos que foi baleado em um tiroteio no fim da tarde de ontem (9) no bairro Novo Aleixo, morreu n a madrugada dessa sexta-feira (10) no Hospital Joãozinho, na Zona Leste.

A vítima estava na rua Amazonas, quando seis homens em dois carros chegaram atirando contra populares no local. A criança e mais dois homens de 20 e 23 anos foram feridos e tiveram que ser levados às pressas para o hospital.

O menino morreu enquanto recebia atendimento na unidade infantil, já o estado de saúde dos outros dois homens não foi repassado para a imprensa. A polícia investiga o tiroteio.