Menino de 4 anos morre baleado durante a própria festa de aniversário

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Enzo, de 4 anos, morreu após ser baleado com um tiro no peito durante sua festa de aniversário. O caso ocorreu no último fim de semana, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

De acordo com o site de notícias Globo, o autor do disparo, de 21 anos, participava da festa e foi preso. Ainda segundo a reportagem, a criança chegou a ouvir os convidados cantarem parabéns, mas logo depois foi morto.

Há três versos sobre o caso que serão investigadas

O autor do disparo contou na delegacia que o tiro foi acidental, que a arma caiu no chão e que a bala atingiu o menino.

A mãe de Enzo disse que ouviu uma discussão de Pedro Vinícius com as crianças e que logo depois ouviu o barulho do tiro.

Já o pai da criança contou uma história diferente. Ele disse que o suspeito abraçou o menino e depois disparou.