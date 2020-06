Criança de 2 anos morre afogada ao cair em tanque de lavar roupas

Anjos e demônios

Um bebê de 2 anos morreu afogado em um tanque de lavar roupas, neste domingo (28), na cidade de Caetés, em Pernambuco.

A mãe da criança teria saído para estender a roupa no varal, momento em que ele pegou um banco, subiu e caiu dentro do tanquinho. De acordo com o Sistema Globo, a mãe tirou o menino da água e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi socorrido em um hospital local, mas acabou não resistindo e morreu.

A Delegacia de Polícia Civil deve investigar o caso.