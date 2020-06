Polícia resgata criança venezuelana abandonada em Manaus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa comunitária (Cicom) resgataram, na noite do último domingo (14), uma criança de cerca de 7 anos de idade que havia sido abandonada no bairro Tancredo Neves, na zona leste, e a encaminharam ao serviço de acolhimento.



Os policiais faziam patrulhamento de rotina pela avenida Autaz Mirim, por volta das 23h40, quando foram acionados por duas mulheres que informaram que uma criança havia chegado correndo e chorando no local onde elas estavam. A equipe constatou que a criança aparentava ter cerca de 7 anos e ser de origem venezuelana. Segundo a guarnição, ela não sabia pronunciar seu nome e nem dar informações que pudessem facilitar a localização dos seus responsáveis.



Diante da situação, a equipe policial conduziu a criança até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para realização de Boletim de Ocorrência, depois do que ela foi encaminhada para o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (Saica), localizado no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.