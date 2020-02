Em Manaus, trio preso por vários homicídios matou criança de 10 anos durante tiroteio

Manaus/AM - Diogo Alves Bahia, Leonardo Menezes Silva e Limber Fonseca Adicula Filho, foram presos na noite dessa segunda-feira (10), no bairro Tancredo Neves. O trio está envolvido em ao menos 10 homicídios na capital, entre eles, o de criança de 10 anos morta no bairro Novo Aleixo, no último dia 9 de janeiro.

O crime ocorreu no bairro Novo Aleixo e tinha dois homens como os alvos, eles ficaram feridos, mas sobreviveram. A criança foi atingida por umma bala perdida e morreu no local.

O delegado Paulo MartIns conta que acusados são soldados de dois traficantes conhecidos como “Fala Fina” e “Thiago Zureta”, que comandam o tráfico nas áreas do bairro São José, Novo Aleixo, Ponte do Sete e adjacências.

Ele revela ainda, que o grupo se reunia com frequência para planejar os assassinatos e são responsáveis por crimes bárbaros como a morte do menino de 10 anos e de uma mulher identificada como Valcimara da Cruz, 24.

A mulher foi assassinada a tiros, também no dia 10 de janeiro, na área de construção do Prosamim, no bairro do Tancredo Neves. O motivo teria sido uma dívida que a jovem tinha com o tráfico.

Antes de morrer, a jovem foi sequestrada e espancada no local. A tortura e a execução foram filmadas e compartilhadas pelos próprios autores em grupos de WhatsApp e demais redes sociais.