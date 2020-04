Contra coronavírus, Juliana Paes e jogadores doam 9 toneladas de produtos

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

A atriz Juliana Paes se uniu aos jogadores, Vagner Love, Paulo Henrique Ganso e Ibson, para ajudar as pessoas durante a quarentena devido a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o site UOL, juntos, eles arrecadaram 9 toneladas de produtos de higiene, alimentos e outros itens e doaram a quase dois mil moradores de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que fazem parte do Projeto Craque do Amanhã.

No Instagram, o projeto social publicou fotos das famílias indo buscar o material doado. Para evitar aglomerações, a distribuição foi feita por agendamento.