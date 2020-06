Projeto de lei prevê multa de até R$ 10 milhões a candidato que disseminar fake news

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) propôs em seu relatório final do projeto de lei das Fake News a aplicação de multa de até R$ 10 milhões a candidatos que se beneficiarem de fake news para atacar os adversários durante as eleições.

De acordo com a Folha de São Paulo, a multa também vale para as redes sociais, caso não seja possível identificar responsáveis pela disseminação de fake news na internet. No entanto, o valor pode chegar a até 10% do faturamento e pode resultar na suspensão das atividades dos candidatos.

Os ‘impulsionamentos’', que é o pagamento às plataformas para que determinado conteúdo seja visualizado por mais usuários, também será passível de punição, se propagar conteúdo falso. A pena prevista é de três a dez anos de prisão.

Ainda de acordo com o site, a pena será aumentada em até 2/3 em casos de o crime ser cometido por servidores públicos.