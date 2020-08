Cozinheira foi estuprada antes de ser assassinada na casa de patrões

Familiares da cozinheira Gilmara dos Santos de Almeida, assassinada dentro da casa dos patrões no Rio de Janeiro, foram surpreendidos nessa terça-feira (4), com a revelação de que a cozinheira foi estuprada antes da morte.

Uma filha de Gilmara contou a imprensa que foi na delegacia buscar informações sobre a prisão do cuidador preso ontem como o principal suspeito do crime e foi informada do resultado do laudo médico.

A filha, Maria do Santos, disse que a perícia achou sêmen nas partes íntimas da mulher e percebeu que além de estar sem calcinha, a calça jeans dela estava rasgada. A delegada que conduz o caso afirma que já pediu o exame para comparar o material colhido com o do cuidador preso e deve aguardar o resultado.

A família estar revoltada e tenta entender a motivação do crime. Eles contaram que o suspeito ainda ajudou a socorrer a vítima e estava no hospital quando as filhas chegaram. O caso segue sob investigação.