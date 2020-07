Veja como fazer a deliciosa bala de infância com apenas 3 ingredientes

Impeachment e jogo de poder

Essa receita de bala de caramelo (tipo Toffee) é superfácil e leva só 3 ingredientes. E você ainda pode escolher fazer na versão mais durinha ou mastigável.

No vídeo do canal Cozinha do Bom Gosto, a chef Gabi Rossi ensina a receita e também dicas de validade e sugestão de preço de venda para quem quiser faturar uma graninha.

Ingredientes

– 1 lata de leite condensado;

– 1 xíc (chá) de leite;

– 1 xíc (chá) de açúcar;

– Óleo para untar.

Em uma panela, coloque os 3 ingredientes;

Leve ao foto baixo e misture por cerca de 20 minutos, até engrossar e virar como se fosse um leite condensado cremoso;

Passe para o fogo médio e misture por mais cerca de 15 minutos até ficar uma massa grossa, e com cor de doce de leite bem escuro;

A massa deve desgrudar das laterais e do fundo da panela;

Faça o teste: despeje um pouquinho da massa em uma superfície fria e deixe esfriar para ver qual consistência ficará sua bala;

Após obter a consistência desejada, passe a massa para uma superfície untada com óleo e deixe amornar;

Corte em pequenos retângulos com a ajuda de uma faca untada com óleo. Bom apetite!