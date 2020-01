Kim Kardashian deixa internautas chocados ao ostentar geladeiras: 'é do tamanho da minha casa'

Kim Kardashian deixou muita gente de queixo caído ao fazer uma tour via Instagram mostrando onde guarda os seus alimentos na sua casa, as suas 7 geladeiras (em especial uma onde é possível várias pessoas entrarem ao mesmo tempo) e uma despensa.

A celebridade norte-americana rebatendo seguidores que estavam a zoando por ela só ter leite e água em sua geladeira, após ela publicar uma foto, e rebateu: "Okay, já que o interior da minha geladeira é tão perturbador e vi todas essas notícias, eu vou fazer uma tour pra vocês da minha geladeira.", disse ela, mostrando uma área gigantesca com vários potes de suprimentos. "Eu me livrei de todo plástico, então tudo é de vidro, até mesmo os granulados pro meu Frozen Yogurt", explicou.

Kim mostrou a despensa contendo uma máquina de Frozen Yogurt, uma área só com 'snacks' e outra geladeira contendo apenas líquidos: "Essa é a minha geladeira de bebidas", indicou. "Todos os meus filhos bebem um tipo de leite diferente, gente", explicou, afirmando que tem uma geladeira apenas para bebidas, sucos naturais, água e leite.

Depois, Kim anda até a cozinha gigantesca, no estilo industrial: "Essa é a cozinha onde tudo acontece.", e mostra a geladeira, onde é possível entrar. "Onde guardamos toda nossa comida orgânica produzida na nossa propriedade, tudo orgânico, para fazermos as nossas próprias coisas.". A socialite mostrou também diversas vasilhas com refeições prontas: "Vocês sabem que eu como tudo a base de plantas agora".

Para finalizar, Kim mostrou uma outra dispensa cheia de comida, e ainda outra geladeira cheia de leite de amêndoas.E mais ainda uma geladeira.

No Twitter, o nome de Kim Kardashian subiu aos trending topics (assuntos mais comentados) com usuários perplexos com o tamanho das geladeiras e dispensa: "Eu vendo que a dispensa Kim Kardashian é do tamanho da minha casa", escreveu uma. "Eu só queria um apartamento do tamanho da dispensa da Kim Kardashian. Tava ótimo.", comentou uma. "A cara Kim Kardashian depois de mostrar as 30 freezer e a despensa dela que é o tamanho da minha casa.", escreveu outro. "A geladeira da Kim Kardashian é do tamanho de uma kitnet em Realengo.", disse mais.