Rainha Elizabeth deve continuar isolada até descoberta de vacina contra novo coronavírus

O impeachment do governador do Amazonas

A rainha Elizabeth, de 94 anos, deve seguir em isolamento total e sem realizar aparições em eventos públicos por um bom tempo, esta é a expectativa de experts ouvidos pelo jornal “Daily Mail”. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a perspectiva é de que apenas com a descoberta de uma vacina contra à Covid-19 a monarca possa voltar a realizar seus compromissos públicos.

A única forma de ver a rainha será por meio de pronunciamentos pela TV e nas redes sociais. Mesmo isolada no castelo de Windsor, Elizabeth segue a rotina de audiências semanais com o primeiro-ministro Boris Johnson, por meio de telefonemas, e recebe a caixa vermelha com os documentos do governo, de acordo com porta-voz do palácio de Buckingham nesta segunda-feira.