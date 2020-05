MPF pede que vídeos onde pastor Valdemiro vende feijões como suposta cura da Covid-19 sejam tirados do ar

O impeachment do governador do Amazonas

O Ministério Público solicitou nesta segunda-feira (11), que o YouTube retire do ar os vídeos nos quais o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, supostamente anuncia uma cura para o coronavírus, por meio da venda de sementes de feijão, como um "propósito", no valor de R$ 500 a mil reais.

Segundo o Uol, o YouTube tem 5 dias para tomar as providências sobre o caso.

O MPF solicitou ainda, que além de retirar do ar, o YouTube mantenha preservada e salva em arquivos da empresa a íntegra do vídeo que foi publicado no último dia 1º, assim como levantamento sobre a quantidade de acessos. O objetivo é utilizar os dados para futuras providências de responsabilização.

O MPF enviou na última semana uma notícia-crime ao Ministério Público do estado de São Paulo, pedindo que o pastor Valdemiro seja denunciado por suposta prática de estelionato: "Para a Procuradoria, está claro o uso de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal (ou em benefício da IMPD), induzindo vítimas em erro, pois não há evidência conhecida de cura da covid-19 por meio de alguma divindade nem por ingestão ou plantação de feijões mágicos", diz o órgão.