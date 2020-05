Abatida, ex-BBB Maria Melilo se pronuncia após ser internada com coronavírus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Maria Melilo gravou um vídeo neste sábado (30) após testar positivo para coronavírus. A ex-bbb foi internada no hospital para realizar exames, entre eles o de tomografia, e contou que agora está em casa sendo cuidada pela mãe:

"Fiquei no hospital para fazer exames. Graças a Deus a tomografia não deu nada e por isso o médico me liberou. Eu já estou em casa, vou ficar em casa me cuidando, me alimentando bem, me hidratando. Minha mãe tá comigo, ela tem cuidado de mim e ela tá bem, graças a Deus. Continuem orando e obrigada pelo carinho de todos vocês", disse ela.