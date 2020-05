Secador de cabelo é eficaz no combate ao coronavírus? Entenda

O impeachment do governador do Amazonas

O uso do secador de cabelo para prevenção contra o novo coronavírus passou a ser uma dúvida para algumas pessoas. Devido ao ar quente e pelo vírus ser sensível a altas temperaturas o uso do secador se tornou uma alternativa para tentar eliminar o coronavírus da superfície de embalagens de papel ou papelão.

Ainda não existem estudos que comprovem a eficácia de aplicação do ar quente nessas superfícies de papel, por exemplo, que seja capaz de eliminar o vírus da Covid-19.

Estudos sobre os coronavírus, de 2003, indicam que ele pode ser inativado quando exposto a temperaturas superiores a 75ºC, pelo tempo mínimo de 30 minutos. A inativação também pode ocorrer em temperaturas baixas, mas sendo de até -67ºC, pelo período de 60 minutos ou mais de exposição.

Portanto não se pode atestar a eficácia do secador de cabelo para prevenir contra o novo coronavírus. A sugestão é deixar as embalagens de produtos de papel ou papelão por pelo menos 24h ao ar livre. Estudo realizado em março pela revista New England Journal of Medicine indicou a permanência do vírus em papelão por até 24h.