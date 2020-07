Lea Michele faz homenagem a Cory Monteith e Naya Rivera

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Lea Michele publicou uma foto do ex-namorado, Cory Monteith, e de Naya Rivera, no stories do Instagram.

A atriz fez uma singela homenagem aos dois. Nesta segunda (13) o corpo de Naya foi encontrado no lago Piru, na Califórnia, a atriz morreu afogada e estava desaparecida. Também ontem completou 7 anos da morte de Cory, que sofreu uma overdose em 2013.

Os três contracenavam juntos na série Glee.