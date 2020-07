Deputado Pablo tem curso de lavagem de dinheiro e usou estrutura da PF para praticar crimes

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - O deputado Federal Pablo (PSL), teria utilizado a estrutura da PF para praticar crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção. É o que aponta um relatório da PF.

De acordo com o órgão, durante uma apreensão em imóveis do deputado, foi encontrado arquivo no computador dele sobre um curso de lavagem de dinheiro, o que seria um indício contra o delegado, que também é suspeito de vazar informações sigilosas de dentro da própria PF e usar da ‘força’ do cargo de delegado para viabilizar a venda de empresa da mãe dele por mais de meio milhão.

O ex-delegado teve o sequestro de bens determinado pela Justiça na última sexta-feira (24). Ele é investigado pela Operação Seronato.