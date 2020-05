Em Manaus, família se depara com corpo em ramal e ouve voz misteriosa

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - O corpo de um homem não identificado foi encontrado por volta das 21h30 deste domingo no ramal do 14, no bairro do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações, pessoas de uma mesma família estavam saindo de um sítio, no ramal sem iluminação, quando se depararam com um corpo crivado a balas no meio da via. Neste momento, uma voz vinda de uma área escura ordenou que as pessoas saíssem do local.

A polícia foi acionada e a vítima, do sexo masculino, foi encontrada sem vida, e sem nenhum documento que pudesse identificá-la. Aparentava ter entre 25 a 30 anos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve permanecer até o reconhecimento de familiares. O crime segue em investigação.