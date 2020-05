Em Manaus, Vivian Amorim se empolga em 'challenge' e anuncia live dançante

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Manaus/AM - A apresentadora Vivian Amorim, que está passando a quarentena em Manaus, sensualizou ao dançar um 'challenge' (desafio), de uma coreografia inspirada na dançarina da cantora norte-americana Beyoncé e aproveitou o momento de descontração para anunciar uma live dançante, nesta sexta-feira (29), a partir das 18h (horário de Brasília), em seu perfil do Instagram.

No vídeo, Vivian divide a atenção dos fãs com o bailarino e influencer Justin Neto. Devido a pandemia do coronavírus, eles gravaram o vídeo separados, cada um em sua casa.

Vivian Amorim recebeu vários elogios dos seguidores na sua publicação.