Com look neon, Sheila Carvalho exibe decote e fãs reagem: 'Mulherão'

A dançarina Scheila Carvalho esquentou a web nesta quinta-feira (16), ela sensualizou em um post no Instagram que valorizou seu seios fartos. Usando um look neon, a ex-É o Tchan ostentou um corpo sarado e mostrou as pernas bem torneadas.

Na legenda, Sheila escreveu “Um #tbt bem neon” e ganhou vários elogios dos fãs. “Rainha top”, “Tão linda”, “Foto incrível”, “Que corpo, que pernas” e “Que mulherão”, foram alguns dos comentários no post.