Sabrina Sato aparece sensual e relembra look de carnaval

A apresentadora Sabrina Sato publicou na madrugada desta quinta-feira (06), um #tbt em que relembrou o look que usou como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, no carnaval do ano passado.

O modelo escolhido na época, foi um body todo trabalhado em pedrarias que brilhavam de longe. Além disso, a fantasia realçou as curvas e salientou o bumbum de Sabrina com a composição carnavalesca.

Na legenda, Sabrina Sato escreveu: "#tbt dos nossos preparativos para o desfile da @gavioesoficial do ano passado. Eu amo esse momento também. A montação, preparação... Aquela conferida básica que a gente dá pra ver se tá tudo certo".