Decapitada, jovem é encontrada enterrada no Campo do Maroca em Manaus

Manaus/AM - O corpo de uma jovem, identificada como Farliana Nunes Pinto, 25, foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma área de mata no Campo do Maroca, no bairro João Paulo, na Zona Leste, na manhã dessa quinta-feira (16). A vítima foi decapitada.

A moça morava no bairro da Cidade Nova e estava desaparecida desde o dia 23 de junho. Segundo o delegado Paulo Martins, Farliane tinha envolvimento com o tráfico de drogas e com uma facção, ela teria sido torturada e assassinada a facadas por membros de uma facção rival:

“Essa jovem tinha envolvimento com o tráfico e com o homicídio de um membro de uma facção criminosa antes de eles tomarem aqui o território. Em um revide, eles acabaram a sequestrando e matando a facadas. A faca do crime foi encontrada enterrada com ela na cova”.

Um adolescente de 16 anos acusado de participar do crime foi apreendido na manhã de hoje e indicou onde estaria o corpo dela.

Gilvan Oliveira dos Reis, conhecido como “Vela” também seria um dos autores do crime e está sendo procurado. Ele tem ficha criminal extensa e já tem mandando de prisão em aberto por roubo. Se você tem informações que levem ao paradeiro dele pode denunciar por meio do telefone 181.