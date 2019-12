Fim do mistério: Juju Salimeni posta foto com novo namorado

Juju Salimeni estava mantendo em segredo sobre seu novo namorado, o empresário Helisson Dias.

De acordo com o Léo Dias, a musa fitness conheceu Helisson em uma festa em Gramado, no Rio Grande do Sul e eles começaram a namorar no início deste mês. Até então, Juju postava foto junto com o rapaz, mas sempre preservando a identidade do novo amor para viver a relação sem assédio por parte da imprensa. O casal está curtindo as festas de fim de ano em Arraial D' Ajuda, na Bahia.

Juju foi casada com o fisiculturista Felipe Franco há 14 anos. Entre idas e vindas o casal anunciou a separação em junho deste ano.