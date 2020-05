Crivado de balas, corpo de homem é jogado no meio da rua em área vermelha de Manaus

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com vários tiros na noite dessa sexta-feira (22), e em seguida desovado na rua Rômulo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Moradores da Comunidade Bairro Novo, encontraram a vítima já sem vida no fim da noite. Um veículo teria ido até o local e jogado o corpo do rapaz.

A polícia foi acionada e colheu evidências no local do crime para tentar elucidar quem seria o autor do crime e a motivação do mesmo.

O corpo está na sede do IML, no bairro Cidade Nova e aguarda reconhecimento.