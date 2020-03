Em Manaus, corpo de homem é encontrado seminu em área de mata

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/ AM - O corpo de um homem foi encontrado, na tarde deste sábado (14), em uma área de mata do Ramal UDV, que dá acesso ao Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi encontrada por um caseiro. Ele estava de camisa e a bermuda arriada. As partes íntimas podem ter sido ‘estouradas’.

O corpo não apresentava perfurações de arma de fogo ou arma branca, somente agressões pelo rosto. O crime deverá ser investigado pela polícia.