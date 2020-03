Com dentadura arrancada, corpo de homem é encontrado em área de mata em Manaus

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - O corpo de um homem, com idade entre 40 e 50 anos, foi encontrado em uma área de mata, na rua da Vertente, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da capital. A vítima não foi identificada.

Segundo a polícia, o homem foi atingido com um tiro na nuca. Com o impacto, a dentadura da vítima saiu da boca.

O IML esteve no local e fez a remoção do corpo. A motivação do crime será investigado pela polícia.