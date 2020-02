Paolla Oliveira explica motivo de ter congelado seus óvulos

A atriz Paolla Oliveira, 37, falou sobre a decisão de congelar seus óvulos em entrevista ao Saia Justa Verão, do canal GNT, na quarta-feira, 12.

"Nessa oportunidade que a gente tem, nesse mundo moderno, com todos os avanços, de você poder deixar, esperar e não ter pressão. Ser dona da sua vida e do seu caminho", analisou.

Segundo Paolla, a questão de saúde também pesou: "Eu cheguei lá em um estado de estresse e a médica falou: 'você está toda desequilibrada, com um corpo que não condiz com a sua idade. Você provavelmente vai ter um problema X, Y, Z, com óvulos. E não deu outra. Quando fiz os exames, ela falou: 'Não está legal'".

"[Acho positivo] você poder ter essa tranquilidade de optar ser mãe ou não, mais para frente, e com saúde. Eu queria que mais mulheres pudessem ter essa oportunidade, porque ainda é uma coisa cara", complementou.

Assista ao vídeo em que Paolla Oliveira fala sobre o congelamento de óvulos abaixo: