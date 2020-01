Corpo de diretor de escola desaparecido é encontrado enterrado e suspeito é preso em Manaus

Manaus/AM - O corpo do diretor de escola, Genivaldo Lacerda, 47, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa, durante a madrugada desta sexta-feira (17), na comunidade Colônia Terra Nova, no loteamento do Rio Piorini, zona Norte da capital.

De acordo com informações da polícia, o carro de Genivaldo foi rastreado por familiares e foi localizado abandonado junto com uma moto com restrição de roubo, no fim da noite desta quinta-feira, por volta das 23h, no Rio Piorini. O carro foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para ser periciado.

Após o carro ser encontrado, denúncias anônimas levaram a polícia até um homem, conhecido como 'loirinho', supostamente envolvido com o crime. Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi visto deixando o carro no local e ao ser questionado, ele disse que agiu junto com um comparsa e que teria emprestado uma picareta para enterrar o corpo da vítima.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada para apurar as circunstâncias do crime. Os cães da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para auxiliar na remoção do corpo.