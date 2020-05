Com camisa enrolada na cabeça e marcas de tortura, corpo de homem é achado em ramal de Manaus

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM - O corpoo de um homem foi encontrado com as mãos atadas e uma camisa amarrada na cabeça na madrugada desse domingo (3), no ramal Vovô Bacana, na Zona Oeste.

A polícia foi chamada por um feirante que notou um forte vindo do local. Ao chegarem os policiais acaharam vítima jogada de bruços na área de mata ecom várias marcas de tortura pelo corpo.

O corpo já estava rígido e as agressões podem ter sido a causa da morte.

O cadáver foi removido para o Instituto Médicao Legal (IML), a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), está investigando o caso.