Após ser espancado, corpo de homem é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado apenas como “Chuck”, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (31), em um igarapé no Beco Florestal, bairro Novo Reino, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, 'Chuck’ teria cometido alguns furtos no bairro quando foi encurralado por moradores e torturado com sessões de espancamento.

A Polícia Civil vai iniciar as investigações para apurar se a vítima tentou fugir ou se o corpo foi jogado no igarapé e também para descobrir os autores do crime.