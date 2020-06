No dia de Corpus Christi, mulher encontra corpo enrolado em tapete no quintal de sua casa em Manaus

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quinta-feira (10), enrolado em um tapete na rua 13, da comunidade Monte Sião, do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado no terreno de uma casa. De acordo com a proprietária, por volta das 12h, ela ouviu um barulho, mas por conta da chuva ela não saiu para ver o que seria. Horas depois, ela viu o tapete e os pés da vítima para o lado de fora do objeto.

O corpo, ainda sem identificação, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.