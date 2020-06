Homem é encontrado morto dentro de fossa no Amazonas

Anjos e demônios

Manaus/AM - Clark Wesley Silva de Souza, 20, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (29), dentro de uma fossa desativada na rua Deputado Átila Lins, no bairro Morada do Sol, em Iranduba.

De acordo com a polícia, a vítima teria passado a noite do dia anterior consumindo bebidas alcoólicas com mais quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres.

Segundo a polícia, por volta das 4h, o jovem foi visto saindo acompanhado de um dos homens que estava bebendo desde cedo. Horas depois, ele foi encontrado em uma fossa desativada nos fundos do quintal de uma casa.

O corpo foi removido ao necrotério do município e o caso será investigado pela 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).