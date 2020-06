Após briga por ciúme, homem tem corpo esquartejado e colocado dentro de mala

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O corpo de um homem identificado como Danilo foi encontrado esquartejado dentro de uma mala enterrada, na madrugada desta terça-feira. O caso ocorreu no Distrito Federal e a motivação do crime teria sido por ciúme.

De acordo com o site de notícias Globo, a vítima estava em uma festa na casa do suspeito do crime, um homem de 33 anos. Ainda segundo a publicação, o homem sentiu ciúmes da interação entre sua namorada e Danilo.

Os dois iniciaram uma discussão e em seguida o homem e mais três amigos assassinaram a vítima. Eles usaram canivetes, facas e tesouras.

Três pessoas foram presas. O principal suspeito do crime segue foragido