Preso foge algemado do IML em Manaus durante exame de corpo de delito

Manaus/AM - Um homem identificado como Lucas Cajado Rodrigues , de 21 anos, conseguiu fugir da polícia na noite desta quinta-feira (26), no momento em que esperava para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Manaus.

Informações preliminares dão conta de que Lucas, acompanhado de outro homem também preso durante a tarde, após serem flagranteados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foram realizar o procedimento padrão no IML, e após terem as algemas colocadas para frente, aproveitaram um momento de distração da equipe policial e correram em direção a avenida Noel Nutels.

Lucas fugiu para uma rua ao lado do IML, o outro suspeito foi alcançado.

Polícia Civil e Polícia Militar realizaram buscas por Lucas, que chegou a ser visto por uma moradora correndo, algemado, em direção a mata; mas não não foi encontrado.