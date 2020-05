Vitor Belfort quer dividir ringue com Mike Tyson em evento de luta-livre

A Culpa é do Supremo

O lutador Vitor Belfort se empolgou com o último treino que teve com o ex-campeão mundial Mike Tyson e disse que pretende propor a AEW (All Elite Wrestling) uma luta de duplas (entre ele e Tyson) contra dois campeões mais jovens AEW, de acordo com o Sistema Globo.

"Eu acho que a AEW deveria colocar Mike e eu em uma luta de duplas contra dois dos campeões deles. Tony (Khan), o dono da AEW, é um grande amigo meu. Pra mim, esta é uma ótima ideia e estou aberto a isso", sugeriu Belfort.

Ainda de acordo com a publicação, sos 43 anos e sem lutar desde 2018, Vitor Belfort não escondeu a animação de poder ver o astro norte-americano, de 53 anos, de volta aos ringues. "Eu acho que (lutar novamente) é uma decisão que o Mike tem que tomar por si mesmo. É preciso muita coragem para pisar novamente no ringue, especialmente nesta idade. Eu o admiro por sua bravura e lhe desejo muita sorte", finalizou.