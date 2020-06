Jovem encontrado em igarapé de Manaus foi morto com mais de 40 facadas; confira

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Leandro da Silva Coelho, de 24 anos, foi assassinado com mais de 40 facadas pelo corpo. O corpo dele foi achado por populares na manhã desse domingo (14), boiando no Igarapé do Franco, na s proximidades do Centro de Convivência da Compensa, Zona Oeste.

A vítima foi reconhecida por familiares assim que o cadáver foi removido da água. Leandro estava com a boca e o pescoço amarrados e trazia marcas de violência pelo corpo.

O delegado Guilherme Antoniazzi da Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), acompanhou a remoção e deu detalhes do crime:

“Ele tem aproximadamente mais de 40 facadas nessa vítima, mais uma corda enrolada no pescoço, possivelmente ele foi deve ter sido sufocado com isso. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (12), a família jia estava atrás dele em hospitais e outras dependências públicas”.

Antoniazzi ainda afirmou que a vítima é morador do bairro Compensa e já tinha passagem pela polícia:

“A gente está fazendo o levantamento, as informações preliminares são de que ele já foi pressupor tráfico de drogas há 3 anos atrás e ele estava sendo ameaçado”.

O delegado informou que deve ouvir algumas pessoas e traçar almas linhas de investigação para desvendar a motivação e os autores do homicídio.