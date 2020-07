Corpo de homem é encontrado boiando em rio no Amazonas

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - O corpo de um homem identificado como Euzebio Peres Cavalcante, 46, foi encontrado boiando na tarde desta quarta-feira (8), no rio Solimões, na região do município de Iranduba.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi encontrada próximo a ilha de Marchetaria. O resgate foi feito e o corpo do homem foi levado até o Pelotão Fluvial para ser entregue ao IML.

Com o corpo foi encontrado uma pochete, com 14 cartuchos de calibre 12. Ainda segundo a corporação, a vítima presentava uma perfuração no abdômen, mas somente o exame no IML vai confirmar a causa da morte.