No Amazonas, homem é encontrado morto em área de mata

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado jogado em ás margens de uma área de mata no bairro São José, na Zona Centro-Oeste do município de Parintins, no interior do Amazonas.

A vítima foi achada por moradores em uma região conhecida como Baixa da Xanda.

Assim que se depararam com o cadáver, eles acionaram a polícia. A causa da morte não foi revelada, mas o caso está sob a investigação da Polícia Civil.

Até o momento não há registros de nenhuma prisão ligada ao caso.