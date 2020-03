Vice-presidente do Flamengo apresenta sintomas de coronavírus e time fará exame

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Os jogadores do Flamengo, a comissão técnica e o todo o departamento de futebol do rubro-negro serão submetidos a exames para checar se há sintomas de contaminação pelo coronavírus. As avaliações acontecerãono Ninho do Urubu.

Segundo o IG, a diretoria tomou a medida após o vice-presidente Mauricio Gomes de Matos apresentar o quadro e ser submetido a internação em Brasília; ele havia ido à Europa ao lado do presidente Rodolfo Landim e do vice de comunicação Gustavo Oliveira.

O dirigente testou positivo no primeiro exame depois de ir ao hospital logo após um jantar com políticos na capital federal. No entanto, na semana anterior, havia viajado para a Colômbia com a delegação para a estreia na Libertadores.

