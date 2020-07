À véspera de disputar a Taça Rio, jogador do Flamengo testa positivo pra Covid-19

Impeachment e jogo de poder

A equipe do Flamengo contou com uma surpresa ao descobrir nessa terça-feira (7), que um de seus jogadores titulares está com Covid-19. O anúncio oficial foi feita na manhã dessa quarta-feira (8) nas redes sociais do clube.

O nome do atleta não foi divulgado, mas os médicos afirmam que ele foi imediatamente afastado e cumpre quarentena. Detalhes sobre o estado de saúde dele também não foram informados.

No Twitter, o Flamengo garante que os demais jogadores, equipe técnica e todos os envolvidos no jogo não foram contaminados. O Rubro-Negro disputa hoje contra o Fluminense a Taça Rio. Se vencer, o time leva o título pra casa, se perder encara mais duas partidas pela frente.