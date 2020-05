Vacina para Covid-19 desenvolvida nos Estados Unidos mostra resultado promissor

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

A notícia de que uma vacina experimental contra o coronavírus teria obtido bons resultados causou sentimento de esperança no mundo inteiro. Segundo a Reuters, uma vacina do laboratório Moderna mostrou potencial em um estudo de estágio inicial, já que produziu anticorpos neutralizadores do vírus semelhantes àqueles encontrados em pacientes recuperados.

A divulgação do jornal informou que a vacina da empresa está na vanguarda dos esforços de desenvolvimento de um tratamento para o vírus de disseminação veloz e, na semana passada, recebeu o selo de "aprovação rápida" da agência de saúde dos Estados Unidos para que a revisão regulatória seja acelerada.

A Moderna, que já fez com as ações disparassem 25% espera iniciar um estudo de estágio final mais amplo em julho. Oito pacientes que receberam a vacina da Moderna criaram anticorpos similares a de pessoas recuperadas pela doença.

Ainda não há tratamentos ou vacinas aprovados para a covid-19, e especialistas preveem que uma vacina segura e eficiente pode demorar de 12 a 18 meses.