Universidades já formaram mais de 1,2 mil novos profissionais da saúde durante a pandemia

As universidades federais já formaram 1.241 novos profissionais da saúde durante a pandemia de Covid-19. São 1.058 médicos, 150 enfermeiros, 23 farmacêuticos e dez fisioterapeutas que tiveram as colações de grau antecipadas. A ideia é reforçar o quadro de profissionais no enfrentamento ao novo coronavírus.

Os dados, coletados na manhã desta segunda-feira (4), estão disponíveis no portal de monitoramento das ações e das operações de instituições de ensino durante a pandemia, no painel Ações de Enfrentamento. O Ministério da Educação (MEC) criou a ferramenta para acompanhar o funcionamento e as principais ações das universidades e institutos federais, do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Pedro II durante a pandemia.

Apenas na região Nordeste, foram graduados 547 novos profissionais. Na região Norte, 224, no Sul do País, outros 185. A região Centro-Oeste graduou 125 estudantes antecipadamente, e a região Sudeste, 160.

O diretor de Desenvolvimento de Educação em Saúde da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC, Sérgio Henrique Santos, destacou que a antecipação das colações de grau surgiu da parceria entre os ministérios da Educação e da Saúde. “A resposta das instituições foi significativa. Compreendemos que, verdadeiramente, esses recém-formados poderão fazer a diferença onde estiverem auxiliando o nosso País a vencer esta batalha contra a Covid-19”, disse.

O MEC publicou, em 6 de abril, uma portaria para possibilitar a antecipação da formatura de cursos de saúde. O texto autoriza estudantes de Medicina a se formarem ao concluírem 75% do internato e alunos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, no momento em que cursarem a mesma porcentagem do ensino curricular obrigatório. A medida tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde pública.